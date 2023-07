A NASA apresentou os estranhos veículos elétricos que transportarão os astronautas do Artemis

A NASA está trabalhando no Programa Artemis, que não só busca levar novamente os seres humanos à Lua, mas também fazer esse transporte de forma permanente. O investimento de milhões de dólares do governo dos Estados Unidos inclui outros detalhes, como veículos elétricos para transportar os astronautas.

Vans com espaço suficiente para que Christina Koch, Victor Glover, Gregory Wiseman e Jeremy Hansen possam se deslocar com seus trajes até o foguete Space Launch System (SLS), antes de viajar para nosso satélite natural.

Os veículos elétricos de Artemis NASA x Canoo Technologies

A Canoo Technologies foi responsável pela criação destes estranhos veículos elétricos, oficialmente chamados Veículos de Transporte de Tripulação (CTV), com designs que os fazem parecer naves espaciais.

"Estamos entusiasmados por fazer parte das missões Artemis e fornecer os primeiros veículos de transporte da tripulação da missão construídos sem emissões da NASA", afirmou Tony Aquila, presidente e CEO da Canoo.

“É um dia de muito orgulho para a Canoo e todos os nossos parceiros que trabalharam arduamente para garantir que cumpríssemos nossa parte para transportar os astronautas durante as primeiras nove milhas de cada lançamento”.

Estes são os carros elétricos da NASA para o Programa Artemis

Seguindo o estilo da van de 7 lugares da empresa Canoo, cada veículo está totalmente equipado, com todo o conforto para o transporte para o megafoguete SLS. Embora não seja especificado na nota de imprensa, tem um alcance de 321 quilômetros de autonomia, com 350 cavalos de potência.

Por fora, os carros são brancos com bordas pretas, e estão adornados tanto com o logotipo da NASA quanto com o do Programa Artemis.

A distância entre a base e o ponto de lançamento 39B é de 6,8 quilômetros, e graças às tecnologias Canoo, os astronautas poderão viajar com o maior conforto, cada um deles equipado com o Orion Crew Survival System, o traje espacial para o Artemis.

Para 2024 é esperado o lançamento da Missão Artemis II da NASA, que transportará Koch, Glover, Wiseman e Hansen até a órbita da Lua, para retornar imediatamente à Terra. Um ano depois, eles pisarão na superfície do nosso satélite natural, seguindo o caminho aberto por Neil Armstrong e Buzz Aldrin na Missão Apolo 11.