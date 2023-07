Previsões da numerologia para 2023: Qual é o seu número da sorte, de acordo com a sua data de nascimento?

O número universal correspondente ao ano de 2023, segundo a numerologia popular, é o 7, que se obtém somando seus algarismos.

Este número tem sido relacionado a conceitos espirituais, vibrações, energias, auras e anjos, pois acredita-se que nesta área as figuras têm ondas e esse poder influencia nossas vidas de maneiras diferentes, como detalhado pelo site Depor.

Este 2023, depois de passar por tempos incertos, será um momento em que refletiremos sobre nossos verdadeiros desejos e examinaremos com atenção todos os aspectos de nossa vida. O ato de nos questionarmos se tornará uma ferramenta poderosa que nos permitirá tomar decisões importantes e nos abrir para novas oportunidades.

“2023, sendo o ano numerológico 7, tem a energia do progresso pessoal, ou seja, mudanças e atualizações em todos os níveis, desde uma atualização de imagem até uma transformação espiritual”.

Da mesma forma, “antecipa um ano de importantes inovações e descobertas “, segundo o numerólogo Well+Good.

Numerologia 2023: como saber meu número?

Obter seu número de influenciador para 2023 é muito simples graças a uma fórmula fácil de seguir. Para isso, basta somar os números correspondentes à sua data de nascimento (dia e mês) com os do ano atual. Se o resultado obtido for maior que 9, você simplesmente terá que simplificá-lo até chegar a um número de um dígito.

Um exemplo para entender melhor seria se sua data de nascimento for 15 de dezembro de 1991, então você deve somar o dia (15) junto com o mês (12) e o ano 2023 (2+0+2+3=7).

Ainda de acordo com as informações, desta forma, você terá 15+12+7= 34. Posteriormente, deverá somar os dígitos desse resultado, que neste caso seria 3+4=7. Assim, você pode determinar que seu número para este ano será 7.

