Perfumes dominantes: esses aromas masculinos nacionais roubam a atenção em qualquer lugar

Se você é do tipo de homem que prefere os perfumes potentes e chamativos, mas que não quer pagar muito caro por ele, as dicas a seguir foram feitas especialmente para você.

De acordo com o youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, as fragrâncias da lista são dominantes, ou seja, se destacam em qualquer lugar. Mas além disso, elas possuem um bom custo-benefício em relação à proposta e a característica de serem marcantes. Confira!

Deep Ventus - Lab 8

A empresa Lab 8 tem como proposta a criação de perfumes contratipos de alta qualidade. Neste caso, Deep Ventus é inspirado em Creed Aventus, clássico da perfumaria importada e sonho de consumo de muitos homens. De acordo com o youtuber, projeta de duas a três horas e fixa em torno de oito/nove horas.

Em sua composição possui notas de abacaxi, que é a mais evidente de todas, além de groselha, bergamota e vidoeiro, musgo de carvalho, almíscar e ambar.

One Million Parfum - By Tarta

One Million é um dos perfumes masculinos importados mais famosos e mais vendidos, principalmente no Brasil. Contudo, é possível economizar na hora de adquirir um perfume que tenha esse aroma, já que a empresa By Tarta possui um contratipo bem próximo ao original.

Suas notas de topo são Tuberosa, Sal, Pinheiro e Cashmere, seguidas por notas de coração em Couro e no fundo traz notas de Óleo de Monoi, Ambargris e Ládano.

Versattos - Azza Parfum

Fechando a lista, em quesito qualidade, esse é o perfume mais indicado da lista. É inspirado em Versace Eros Parfum, um queridinho importado, cobiçado principalmente entre os jovens.

Da lista é o perfume menos intenso, mas com um aroma bem agradável de Hortelã e Limão no topo, Maçã Verde e Gerânio no corpo e Âmbar e Fava Tonka no fundo.

