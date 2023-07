O vídeo dos astronautas e seus tentativas frustradas de andar na Lua que a NASA não quer que você veja

Neste domingo, se completam 54 anos do lançamento da missão Apolo 11 da NASA, a primeira na história da humanidade a chegar à Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram de uma nave espacial e caminharam sobre o satélite natural para deixar um marco na astronomia.

A missão foi lançada em 16 de julho e chegou à superfície lunar no dia 20 do mesmo mês. O registro audiovisual do icônico momento mostra os dois astronautas instalando uma bandeira dos Estados Unidos na Lua.

No entanto, com o passar dos anos, o material desta histórica viagem começou a ser revelado, mesmo que a NASA pareça ter intenções de eliminar. Um vídeo que aparece na Internet, especificamente no canal do YouTube do site argentino Página 12, mostra um momento da missão, que se aproxima do humor pelo seu conteúdo engraçado e compreensível do ponto de vista científico.

O vídeo tem Neil Armstrong e Buzz Aldrin tentando caminhar na Lua, mas fracassando em cada passo que dão. As diferenças da gravidade do satélite natural são muitas se comparadas com a da Terra. A dupla de astronautas sofre com isso e cai no chão diversas vezes.

Quantas vezes chegamos à Lua?

A NASA realizou um total de seis missões bem-sucedidas para a Lua. Todas elas foram chamadas Apolo e foram realizadas entre 1969 e 1972. Aqui estão os detalhes: