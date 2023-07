Inteligência Artificial cria um novo cargo de trabalho que só pode ser feito por um humano

A chegada da Inteligência Artificial (IA) alarmou muitas pessoas, que pensaram que esses mecanismos de aprendizado automático tirariam o seu trabalho. A facilidade com que resolvem um algoritmo, a forma como respondem em um chat ou a facilidade com que geram uma imagem são questões que, certamente, são para se alarmar.

No entanto, nas próprias palavras de Sam Altman, um dos criadores do ChatGPT e do Midjourney (gerador de imagens), a IA não foi criada para nos substituir, mas para se transformar numa ferramenta que nos ajude a facilitar as tarefas diárias.

Muitos não acreditavam, mas um novo relatório do El País fez uma descoberta inédito: as IA criaram um novo trabalho. Alerta de Spoiler: isso só pode ser feito por humanos.

Trata-se de um especialista em falar com máquinas. É necessário uma pessoa que encontre maneiras de estabelecer uma linguagem correta com as IA para que elas entreguem o que está sendo solicitado.

Uma demonstração desta afirmação pode ser encontrada na geração de imagens da Midjourney ou Stable Diffusion. É necessário executar uma série de comandos para obter a ilustração que está sendo pedida à Inteligência Artificial.

"É uma mistura criativa e tecnológica de dar instruções à IA para que ela lhe dê uma resposta", disse Pau Martí Felip, comunicador audiovisual, que se tornou com o passar do tempo um prompt engineer (engenheiro de solicitações), em uma conversa com El País.

Quem exercer esse novo cargo “não trabalha em um processo estático, mas sim em um processo interativo que é ajustado e melhorado continuamente à medida que mais dados são coletados e avaliados e padrões e problemas no desempenho do modelo são identificados”.