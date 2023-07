Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 21 de julho de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar a vida! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 17 a 21 de julho de 2023:

Áries

Momento de sucesso pessoal e profissional, mas você deve aprender a moderar seu caráter e impulsos e não querer controlar todos e tudo ao seu redor, seja mais relaxado.

Esta semana é de afirmação em tudo o que você realizar, já que seu signo atravessa uma fase de prosperidade, por isso você deve enfrentar todos os desafios que se apresentarem.

Será uma semana de reinvenção e começar uma fase de reconciliação com aqueles ao seu redor, já que você percebeu que não pode mudar os outros, então tente ser paciente e levar sua vida com tranquilidade.

Touro

É o seu momento de pedir, pois você receberá as oportunidades que tanto esperava, basta colocar determinação em tudo o que quiser realizar. Oportunidade de ter um amor compatível em sua vida.

Touro, esta semana é o seu momento de cortar tudo o que é negativo ao seu redor e começar a ver uma nova vida para você, liberte-se dos medos que podem estar ao seu redor e continue seus projetos de vida para ser um vencedor.

Não se feche mais sobre uma mudança radical que chega em sua vida e você começará a se curar de qualquer problema.

Gêmeos

A força e a determinação para ser alguém na vida estarão intensamente com você, apenas tenha cuidado com a inveja que pode te rodear, sempre tente se proteger.

Durante esta semana, você crescerá mais economicamente e decidirá fazer uma mudança de emprego na sua vida para melhorar profissionalmente. Não seja tão confiante com as pessoas ao seu redor, muitos não suportam sua luz espiritual, então priorize a prudência acima de tudo.

Se você está se separando do seu parceiro, tente apenas sair em paz. Continue cuidando da saúde. Trate de obter seu passaporte, você vai precisar.

Câncer

É hora de tomar decisões e começar a amadurecer, ou seja, criar um patrimônio para o seu futuro e ter um relacionamento sentimental estável.

Você receberá presentes e surpresas econômicas. Reaja ao positivo e às mudanças com humildade. A energia positiva estará do seu lado, sem dúvida é hora de deixar para trás o rancor e as raivas que não o deixavam avançar em sua vida profissional e pessoal.

Não tenha medo do sucesso e sempre siga sua intuição. Evite cair em fofocas no trabalho.

Leão

Não são tempos de não parar por nada nem por ninguém. Continue avançando em seus projetos de vida e deixe de lado as pessoas que não querem acompanhá-lo, siga sozinho.

Você é forte e capaz de alcançar o que se propõe. Lembre-se de que o signo de Leão é naturalmente vencedor, mas deve se livrar desses vícios e más amizades que o impedem de avançar em sua vida e tomar consciência do que deseja; ou seja, é hora de amadurecer e estar pronto para o futuro.

Você receberá dinheiro extra, tente reinvesti-lo com prudência para que continue recebendo mais prosperidade.

Virgem

Você não está sozinho em seus propósitos de vida, ou seja, não se afaste das pessoas que mais o amam apenas porque seus pensamentos são sabotadores, tenha em mente que são tempos de união e seguir em frente.

Seu signo passará por uma mudança muito significativa e finalmente se livrará desses pensamentos negativos que o sabotam para alcançar o sucesso.

É hora de mover energias positivas e fazer uma mudança de ambiente de trabalho. Não hesite em nenhum momento, o triunfo está predestinado

Libra

Muita sorte em questão de dinheiro, mas deve ter cuidado com os inimigos ocultos, não confie em ninguém que levante suspeitas.

É hora de crescer em tudo o que planejou, mas seja cauteloso com quem se relaciona em questões de negócios. Lembre-se de que sua energia é muito forte, cada vez que pensa positivamente, obtém o que quer, então tente selecionar bem com quem fará seus planos para o futuro.

Não se automedique sempre que se sentir mal de saúde, você tem que ir ao médico. Tenha cuidado com as dívidas, tente sempre pagar em dia.

Escorpião

Você não deve ter medo dos desafios porque está preparado para enfrentá-los e vencê-los, tire esse sentimento de inferioridade e vá em frente. Uma compra trará abundância.

É hora de buscar seu caminho para o sucesso, lembre-se de que é o mais forte e isso o torna merecedor do triunfo em qualquer área em que se relacione.

Deve ter cuidado com as decisões que tomar em questões pessoais, pois isso afetará sua vida, recomendo que pense duas vezes antes de agir no campo sentimental.

Sagitário

É hora de brilhar os estudos e trabalho. Boa sorte para sair à frente e triunfar. Momento de perdão e de se livrar das culpas do passado, lembre-se de que tem tendência a machucar os outros sem perceber, mas é hora de superar isso.

Não sabote seu sucesso e felicidade, eles estão ao seu alcance, mas às vezes seu caráter impede que os aproveite.

Serão dias de muito trabalho e estresse no trabalho, tente não ficar com raiva e tenha paciência para poder terminar tudo o que tem pendente. Cuidado com o que come e cuide da saúde.

Capricórnio

Será uma semana de reuniões de trabalho e mudanças de cargo. Estudos importantes. É hora de endireitar o caminho e ter o sucesso que merece. Capricórnio sempre chega ao topo, mesmo que demore.

Evite ter muitos parceiros, pois isso só lhe causa problemas em sua energia positiva. Viagens. tente não falar demais sobre seus planos para que não se encha de más energias. Não se esqueça de pagar suas dívidas para que não tenha problemas no futuro.

Aquário

Tenha paciência e segurança ao agir para crescer profissionalmente. Não caia em provocações por inveja, deixe que falem enquanto você constrói seu caminho.

Recomendo que faça todas as mudanças que tem em mente. Será uma semana de muito estresse no trabalho e reuniões com seus chefes, deve manter a calma nos piores momentos e verá como sai triunfante de qualquer adversidade.

Um relacionamento pode surgir ou uma relação formalizada porque é hora de amadurecer. Um amor o procura para pedir perdão, é hora de se livrar de ressentimentos do seu coração.

Peixes

É hora de viajar e conhecer outros países, não deixe sua energia estagnar porque isso fará você se sentir mal. Não desista do seu trabalho, melhor coloque toda sua força em ser o melhor em seu desempenho.

Não deve desistir e colocar todo seu esforço para poder alcançar seus objetivos. Passará por problemas no trabalho e isso tirará sua estabilidade, então deve dar prioridade a resolver todos os assuntos pendentes para que possa avançar, está no caminho certo para ser um vencedor.

Seu temperamento impulsivo chegará a um limite muito elevado, precisa controlá-lo para que depois não lhe cause problemas em sua vida pessoal.

