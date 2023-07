Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 16 a 22 de julho de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Agradeça à vida porque ela lhe deu saúde e um grande coração para seguir em frente e alcançar seus objetivos. Você precisa daquela paz que só a satisfação de ter cumprido o seu dever lhe dá.

Touro

Você é uma força para muitos, não desanime ou falhe porque todos contam com você nos bons e maus momentos. Mas também é hora de ver por si mesmo e que suas conquistas são apenas suas.

Gêmeos

A solução dos problemas está na sua firmeza e determinação para tomar decisões. Alcançar o sucesso requer muita força de vontade para tirar todos os obstáculos do caminho.

Câncer

As mudanças geram rejeição, mas desta vez você deve recebê-las com amor, porque elas o ajudarão a sair de uma situação que não permite que você tenha tranquilidade.

Leão

Se tudo o que você fizer tiver essa semente de amor e bondade, o sucesso é garantido. Continue e com muita paciência pule todas as pedras que aparecerem no seu caminho.

Virgem

Você deve ter força para seguir em frente e ajudar os outros no que estiver ao seu alcance. Você é um ser de luz e amor e alcançará a prosperidade e a harmonia que tanto almeja.

Libra

Você se sente enérgico o suficiente para agir e tomar decisões que não serão apreciadas, mas com o tempo você sairá mais forte porque se trata de encontrar paz e harmonia em sua família.

Escorpião

Pense que cada obstáculo que você encontra no caminho é um aprendizado. Mantenha sua atitude positiva e verá que alcançará o sucesso pelo qual tanto lutou.

Sagitário

Você sentiu que estava em um caminho sombrio e agora sente que as coisas estão mudando para melhor. Continue, você terá bênçãos em seu caminho e a prosperidade baterá à sua porta.

Capricórnio

Você precisa de paz de espírito e para isso deve ter firmeza e determinação. Você deve entender que também aprende com os erros e que esse não era o caminho. Em breve você encontrará uma maneira de endireitar tudo.

Aquário

O amor e a bondade tocarão seu coração quando aquela bênção que você estava esperando chegar até você. É aquele complemento que você precisava para encher sua vida de paz e harmonia.

Peixes

Não permita que os golpes que você recebeu na vida o desesperem e lhe causem mais angústia. Existem saídas, você só precisa se acalmar para encontrá-las.