Como os astronautas se barbeiam durante uma missão na Estação Espacial Internacional?

Astronautas que viajam para a Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA têm que manter a mesma rotina de higiene e cuidados pessoais. No entanto, devido a estarem em uma cápsula em órbita terrestre e submetidos à microgravidade, as coisas têm que ser feitas de forma diferente.

A barbearia é parte disso. Aqueles que sentem curiosidade pela exploração espacial têm muitas dúvidas sobre como são os processos lá em cima. De que maneira eles comem, tomam banho, fazem suas necessidades e se barbeiam são parte dessas dúvidas, que parecem ser bobas.

Mas a verdade é que elas são bastante complexas. Equipes completas de especialistas são designadas para resolver esse tipo de questões que fazem parte do cotidiano. A série de comédia The Big Bang Theory nos mostrou um pouco disso com Howard (Simon Helberg) viajando para o espaço para consertar um vaso sanitário.

Vamos então para o que nos interessa: como se barbear. Eles precisam fazer isso de maneira diferente devido às condições de ausência de gravidade em que se encontram. Se barbear no espaço pode ser um desafio, não só pela microgravidade, mas também pelas restrições no uso de água e objetos afiados. Estas são algumas das técnicas usadas pelos astronautas que estão na Estação Espacial Internacional.