Carolina Herrera revela seus segredos para envelhecer com elegância e não parecer “um palhaço”

A estilista venezuelana Carolina Herrera declara o que por anos tem recomendado a todas as mulheres no mundo: “Envelheça com elegância”.

Mesmo quando pareça duro para as mulheres que passam dos 40 anos a palavra "envelhecer", Herrera mostra com sua presença como se deve usar uma peça de vestuário atemporal, simples e parecer espetacular.

Os looks da venezuelana de 84 anos na sua maioria são muito simples, uma camisa branca bem passada e belas saias longas.

A estilista, disse em várias ocasiões que o ideal não é seguir tendências passageiras, mas usar roupas clássicas e de excelente qualidade, adicionando um toque das tendências de acordo com o gosto pessoal.

Estilo próprio e algumas “arrumações”

Para se manter sempre bem, Herrera acredita que as mulheres devem encontrar um estilo próprio que as diferencie das outras, mas sem exagerar no uso do que está na moda.

"Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar ter uma idade que ela não tem, ou ela parecerá ridícula", disse em uma entrevista para o Daily Mail em 2018.

A "Rainha da elegância", como é chamada na indústria da moda mundial, não está contra o fato de que as mulheres queiram fazer algumas alterações, mas sem exagerar.

Carolina Herrera confessou que recorreu ao tratamento de botox para se ver melhor.

"Acredito firmemente no cuidado da pele: ela deve estar clara e fresca, independentemente da idade que tenho. Recorro a uma pessoa muito boa que me faz tratamentos e um pouco de botox."

Mas deixou claro que “Não acredito em grandes mudanças (...) Vejo amigas e penso: ‘O que aconteceu com seus lábios? Ela os tornou maiores. Mas se você não nasceu com lábios carnudos, por que você quer que sejam grandes? Você vai parecer um palhaço”.