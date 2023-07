As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (18), segundo o tarot Foto ilustrativa (Foto: Unsplash)

Estamos entrando oficialmente na terça-feira (18) e é devido a isso que queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo nesta dia. As revelações a seguir e conselhos são para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você sentirá como sua energia estará canalizada nas relações nesta terça-feira (18), Sagitário, o que indica uma ótima oportunidade para se conectar com aqueles que ama neste novo dia e ajudá-los no que for possível.

Quando falamos sobre amor, alguém especial pode se aproximar de sua vida e você não deve ter medo de se abrir e se mostrar vulnerável.

Capricórnio

Este é o momento de definir o que de fato quer para sua vida, Capricórnio, o que exigirá que estabeleça metas a médio e longo prazo. Fique tranquilo, pois nem tudo é resolvido de imediato e com paciência e persistência tudo irá se resolver.

Aquário

Assim como indicado para outros signos, Aquário, esse é o momento de se abrir para o novo e aprender coisas que vão agregar em sua vida. Lembre-se que embora isso possa gerar certos medos, o tarot alerta que este é o instante ideal para sair de sua zona de conforto.

Peixes

Seu bem-estar emocional deve ser prioridade nesta terça-feira (18), Peixes, o que em linhas gerais quer dizer que precisa cuidar mais de si e fazer aquilo que realmente gosta e te faz bem. Confie em sua intuição.

