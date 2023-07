A última previsão de Bill Gates para se tornar milionário: o trabalho do futuro

Bill Gates, conhecido por suas previsões acertadas, destacou a importância das profissões relacionadas com a Inteligência Artificial (IA) para o futuro do trabalho. O cofundador da Microsoft investiu consideravelmente no campo da IA e afirmou que essa tecnologia será fundamental nos próximos anos para ganhar dinheiro.

De acordo com Gates, a era da IA começou e tudo girará em torno dela. Portanto, ele considera que aqueles que se formarem e trabalharem em áreas relacionadas à IA terão excelentes oportunidades de emprego e poderão gerar grandes rendimentos.

De acordo com o que Andro4All explica em um relatório publicado no seu site, atualmente muitas empresas estão contratando especialistas em Inteligência Artificial devido à sua crescente importância em diversos setores.

LEIA TAMBÉM: Como os astronautas se barbeiam durante uma missão na Estação Espacial Internacional?

IA, energia ou biologia

O filantropo também contou que seu trabalho ideal atualmente poderia estar relacionado à Inteligência Artificial, energia ou biologia, as últimas duas distantes do que sempre fez em sua vida à frente da empresa de Redmond.

Bill Gates reconhece que o campo da biologia apresenta maiores desafios e riscos para entrar no mercado de trabalho, mas considera que estas três áreas podem estar relacionadas e gerar benefícios mútuos, especialmente em termos de avanços na Inteligência Artificial impulsionados por abordagens biológicas.

Bill Gates Multimilionário e filantropo

Gates considera que a Inteligência Artificial é uma marca histórica equiparável à criação da Internet ou do computador pessoal. Para ele, a IA representa o próximo passo na evolução tecnológica e seu impacto revolucionário pode superar até mesmo o dos telefones inteligentes.

De acordo com as visões do magnata, as profissões relacionadas à Inteligência Artificial são fundamentais para o futuro do trabalho. A investimento em IA está em ascensão e se espera que esta tecnologia revolucione diversos campos de maneira comparável às grandes inovações tecnológicas do passado, inclusive na geração de riqueza.