A dieta para perder peso antes de ir à praia, de acordo com a Inteligência Artificial

A época de férias de julho está no auge e um dos destinos preferidos para sair da rotina e aproveitar o tempo com amigos/família é a região do litoral, priorizando as praias, principalmente para quem mora no nordeste do Brasil e tem o sol sempre brilhando forte.

Nessa época, muitos optam por perder peso e ficar com aquele corpinho de causar inveja ao vestir o biquíni. Claro, para atingir este objetivo é necessário ter uma dieta rígida e exercícios.

Se você deseja ter esse “corpo incrível”, contamos que a Inteligência Artificial (IA) tem um exemplo de dieta que pode levá-la a realizar essa tarefa. A seguir, contaremos o que você deve comer.

Dieta establecida por inteligência artificial Getty Imágenes (d3sign/Getty Images)

Café da manhã:

Um punhado de aveia com frutas frescas ou bagas.

Uma xícara de chá verde ou café sem açúcar.

No meio da manhã:

Um punhado de nozes ou amêndoas.

Almoço

Dieta criada por IA Getty Images (Maria Korneeva/Getty Images)

Salada de frango grelhado com legumes mistos, como alface, espinafres, tomates e pepinos.

Uma porção de proteína magra, como peito de frango ou peixe grelhado.

Uma porção de carboidratos saudáveis, como quinoa ou batata assada.

Lanche da tarde

Uma fruta fresca, como uma maçã ou laranja.

O jantar deve ser ainda mais leve e frugal que o almoço, basicamente uma fruta ou salada.