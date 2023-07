A Apple vai revelar seus primeiros modelos Mac com M3 em outubro: conheça tudo sobre eles

A Apple continua a mostrar seus avanços: em outubro revelará seus primeiros modelos Mac com M3, de acordo com o que o Bloomberg adiantou em um relatório. Serão dois novos modelos Mac Book e um computador de mesa, todos com o processador M3 de próxima geração.

Mark Gurman, da Bloomberg, fez o anúncio. Segundo o insider, “os novos modelos vão trazer algumas melhorias significativas nos departamentos de processamento de computação e gráficos”.

Tim Cook Jefe de Apple

Especificamente, os equipamentos beneficiados seriam o MacBook Air de 13 polegadas e o MacBook Pro de 13 polegadas. O outro, um iMac, ainda não se sabe se faz parte de uma atualização ou se é uma máquina totalmente nova.

“Corre o boato de que será fabricado com tecnologia de processamento de 3 nm da TSMC, o que significa que oferecerá melhorias significativas no processamento e eficiência em comparação com os processadores da série M2, baseados em 5 nm”, diz Gurman.

Também os iPads Pro com telas OLED contariam com o novo processador, mas isso vai acontecer somente em 2024.

Algumas melhorias da Apple para os seus Macs com processadores M3

Tudo chega depois de um trimestre que viu o lançamento de novos Macs, usando o processador M2. Foram o MacBook Air de 15 polegadas e o M2 Ultra Mac Pro, bem como o M2 Ultra e o M2 Max Mac Studios.

Apple MacBook

Segundo o Slash Gear, embora não se conheçam os detalhes exatos da configuração padrão do M3, se sabe que a Apple tem testado a versão M3 Pro mais potente há algum tempo.

Esta variante M3 Pro incluiria 12 núcleos de CPU (6 núcleos de desempenho e a mesma quantidade de núcleos de eficiência), em comparação com os 10 núcleos de CPU do processador M3 Pro e os 8 núcleos de CPU instalados no chip M1 Pro.

Se espera mais informações para 3 de agosto, quando a Apple irá divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal.