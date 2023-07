5 truques para limpar botas de camurça com itens que você tem em sua cozinha

As botas de camurça são atemporais, o que significa que sempre teremos esse estilo básico em nossos guarda-roupas, seja na forma de botas de cano curto ou estilo over the knee. Mas há um outro aspecto sobre usar botas de camurça que raramente se fala: como cuidar delas.

Limpar camurça pode ser uma provação, porque se você fizer errado, pode estragar suas amadas botas. Mas se você fizer isso direito, você garante que elas atinjam seu potencial máximo de vida útil e permaneçam em perfeitas condições mesmo usando elas diversas vezes.

Descubra como limpar botas de camurça com itens domésticos do dia a dia

Invista em uma escova de limpeza de camurça

Você até pode limpar sua camurça sem uma escova de limpeza de camurça adequada, mas investir em uma é provavelmente a escolha mais sábia. Se não quiser gastar, uma escova de dentes velha ou qualquer tipo de escova de cerdas macias resolverá o problema.

Ao usar uma para limpar os sapatos, certifique-se de escovar apenas na direção das fibras e evite mover a escova para frente e para trás sobre a superfície. Como até mesmo um pouco de umidade pode deixar uma mancha permanente na camurça, certifique-se de que suas botas estejam completamente secas quando for escová-las.

Coloque papel amassado dentro das botas antes de limpá-las

Isso deve ser considerado um pré-passo, mas, mesmo assim, é importante no “como fazer” para limpar sapatos de camurça. Antes mesmo de iniciar o processo de limpeza, coloque papel amassado suficiente (como jornal ou papel toalha) dentro dos sapatos para que eles mantenham sua forma natural enquanto você limpa. Isso ajudará a endurecer o material naturalmente flexível da camurça para facilitar a limpeza dos pontos mais difíceis.

Para sujeira realmente difícil, use vinagre branco

Se você tiver manchas ainda mais difíceis nos sapatos, como sal, comida ou vinho, coloque um pouco de vinagre branco em um pano limpo e passe suavemente nas áreas afetadas. Aplique o vinagre na área manchada primeiro; depois deixe secar. Por fim, esfregue com uma escova de camurça para tirar as manchas difíceis.

Remova as manchas com uma borracha

Às vezes, escovar e enxugar os sapatos não remove todas as marcas. Se você notar alguma mancha, passe uma borracha de lápis (ou compre a borracha de camurça) e esfregue suavemente qualquer água, óleo ou graxa. Aplique um pouco de pressão ao esfregar e aumente conforme necessário para manchas mais difíceis.

Esfregue a superfície dos sapatos com uma toalha de banho limpa

Depois de remover o excesso de sujeira com sua escova de limpeza, esfregue suavemente os sapatos com uma toalha de banho limpa e seca. Limpe-os e remova quaisquer camadas invisíveis de poeira. Lembre-se de limpar na direção das fibras evite movimentos fortes.

