5 cortes de cabelo Bob antienvelhecimento que mais rejuvenescem e favorecem as mulheres de 40 anos

A estilista Carolina Herrera afirma que as mulheres ao passarem dos 40 anos devem usar o cabelo curto para parecerem elegantes e sofisticadas. O corte por excelência é o Bob, que não tem só o comprimento adequado, mas também rejuvenesce o rosto.

Com suas linhas retas, estilizadas e atemporais, conquista quem ainda não o experimentou pelo seu efeito favorecedor, pronto para se adaptar a todos os tipos de rostos. Com sutis variações no comprimento, ele ficará perfeito em qualquer ocasião.

Long Bob

O corte Long Bob chega aos ombros, você pode incluir camadas longas, quase imperceptíveis e adicionar um desfiado nos cabelos próximos ao rosto e ficará espetacular como Eva Longoria.

Com franja reta

Cortes Bob têm as franjas como o seu melhor complemento, especialmente se forem retas e o comprimento do corte for mantido em direção ao queixo.

As linhas criam um contrapeso que acaba por enquadrar o rosto e estilizar as feições. Com sutis camadas longas para criar dimensão, também podemos usar este corte com nossa textura natural, sem a necessidade de ir sempre na cabeleira.

Bob Reto

Quando optamos por um corte de cabelo reto total, como o que Kim Kardashian usou, acaba por ser um corte muito sofisticado e especialmente favorecedor para aquelas com cabelo muito fino.

Com franja lateral

Embora os cabelos Long Bob sejam ideais para rostos redondos, eles também são muito favorecedores para rostos ovais. Cate Blanchett encontrou a extensão perfeita nesse estilo. Ela o usa com um longo franjão penteado lateralmente.

Entre as tendências também se destaca a maneira como estiliza o cabelo, permitindo que prevaleça sua textura. A linha lateral não é completamente perfeita, o cabelo está levemente quebrado e alguns fios sobressaem. Tudo para denotar despojamento e naturalidade.

Bob assimétrico

Este corte chega até ao queixo, totalmente reto e liso, ligeiramente mais longo do lado direito. A maneira de pentear é usar texturas livres para privilegiar o movimento.

"Mantenha o foco: não se desvie dos seus objetivos e não se deixe desanimar por qualquer coisa."