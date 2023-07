“Transparências vulgares”. Veja 3 regras de ouro de Carolina Herrera que Clara Chía já ignorou

Clara Chía Martí e Carolina Herrera TikTok: @carlagiraalt / Youtube Carolina Herrera: “Be Your Own Muse - Moda Operandi | Carolina Herrera New York”

Clara Chía Martí não parou de ser notícia, seja por algum ‘ataque de raiva’ que ela faça a Gerard Piqué, ou pelo estilo ‘parisiense’ que ela foi adotando ao longo do tempo, mostrando que é tudo, menos descuidada com sua forma de se vestir.

Aos poucos, a jovem de 24 anos tentou se livrar do estigma que a perseguiu desde que se tornou público seu romance com o ex de Shakira, onde também se diz que foi a causa da desavença na relação que durou quase 12 anos, acusando o Gerard Piqué de infidelidade, se tornando em um dos personagens mais odiados do show business.

Clara Chía Martí e fã TikTok: @carlagiraalt (TikTok: @carlagiraalt)

Na semana passada, a espanhola roubou os manchetes depois que os fãs capturaram imagens suas em uma sorveteria junto a Piqué, durante sua visita a Madri para presenciar o evento de Ibai Llanos ‘La Velada del ño 3′, e foi lá que os internautas não deixaram de notar os fãs pedindo para tirar fotografias com a jovem, que gentilmente aceitou.

Foi Carla Giralt, através de sua conta no TikTok, que mostrou as fotografias inéditas de Clara Chía Martí e Piqué, nelas foi possível visualizar de perto os looks que a funcionária da Kosmos vestia. O primeiro deles era um conjunto de shorts listrados verde e branco com sandálias, enquanto o segundo era uma saia curta preta e uma blusa branca com sandálias de salto.

O look colorido de Clara Chía que faria Carolina Herrera enlouquecer

Carolina Herrera é bem conhecida por seus famosos designs, bem como por seus conselhos de estilo, cujo principal objetivo é promover a elegância nas mulheres ao longo do tempo, comentando o que deve e o que não deve ser vestido a partir dos 30 anos, evitando peças que, segundo ela, diminuem a elegância, como transparências, falta de acessórios, minissaias e biquinis.

Clara Chía Martí e Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

A estilista de 84 anos, é taxativa quando se trata de estilo, e apesar de que Clara Chía ainda não entrar na faixa etária marcada por Carolina Herrera, sem dúvida há alguns passos que a espanhola deixou de seguir dos conselhos da venezuelana.

Sem acessórios?

Clara Chía usou um vestido colorido que deu a volta ao mundo, e isso seria a sua apresentação ao público como a nova namorada de Piqué, quando eles compareceram a um casamento na Costa Brava.

Isso desencadeou a insatisfação do público, devido à falta de cuidado na sua aparência e seu cabelo não parecia nada impecável na ocasião, pois os internautas a acusaram de pouco cuidado, além de ter ignorado algumas das regras de Carolina Herrera, a primeira delas é que usou apenas um acessório, um anel no seu dedo anelar direito.

Quase nua?

Outro 'pecado' que ela cometeu foi usar a peça Missoni cheia de cor, que ao ser exposta ao sol, tornava-se transparente. Carolina Herrera disse à revista Vanity Fair: "O pior da moda agora são as mulheres que saem quase nuas" e acrescentou: "Um pouco de mistério em tudo o que você faz é fundamental, e na roupa também. Algumas meninas acham que a palavra elegância está ultrapassada".

Mal penteada?

Carolina Herrera enfatiza o cuidado com o cabelo, pois não se trata apenas da roupa, também o que complementa o nosso look e o penteado é crucial para ela. Neste caso, Clara Chía Martí apresentou ondulações que deixavam à vista um frizz, um erro que seria imperdoável para a venezuelana que menciona: “A elegância não está definida apenas pela roupa que você usa. Vai mais além, abrangendo até mesmo nosso cabelo”.

É recomendamos usar um corte que se adapte ao nosso rosto e optar por abusos no nosso penteado, liso, por exemplo manterá a formalidade.