Os signos que mais tomam chá de sumiço no romance

Alguns signos do zodíaco entram em romances demonstrando muito interesse e com investidas encantadoras, mas podem desaparecer e nem se preocupam em dar explicações.

Confira quais são os signos que mais tomam chá de sumiço:

Gêmeos

O geminiano é adora o período inicial da conquista e se anima bastante, tentando descobrir tudo sobre o outro e compartilhar os interesses em comum. No entanto, ele é indeciso e isso tende a fazer com que ele deixe a conexão morrer desaparecendo, especialmente se tiver interesse por outras pessoas. Ele não pensa que as pessoas levam isso para o lado pessoal!

Libra

O libriano pode ser carinhoso e divertido, mas tende a ter muitas opções no romance, pois está sempre animando sua vida com um interesse novo quando está desimpedido. Ele não liga em viver conexões repletas de idas e vindas, por isso prefere “sumir” sem dar explicações, para não se complicar e poder retornar como se nada tivesse acontecido.

Sagitário

O sagitariano é cativante e aproveita intensamente os momentos com pessoas que acabou de conhecer, o que pode acabar em paixões ardentes. No entanto, nada o impedirá de aproveitar a sua liberdade e mudar de ideia da forma que achar melhor. Ele não tem a tendencia de se comprometer e cumprir promessas, até que deixe isso claro com palavras, ações e acordos.

Aquário

O aquariano é independente e pode demonstrar muito interesse até conseguir o que quer. Depois disso, não estranhe se ele se aprofundar um pouco na conexão e ir ficando indiferente aos poucos. Se o seu coração não é fisgado de cara, esse signo facilmente deixa de alimentar a conexão emocional.

