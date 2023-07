Os 12 melhores cortes de cabelo longo para mulheres que estão na moda em 2023

Cortes de cabelo shaggy em camadas longas

O corte shaggy em camadas longas permite que você mantenha seu cabelo, porém mais encorpado. Pode usar com ou sem franja.

Cortes de cabelo longo em camadas Wolf

Não é necessário todo o cabelo para um visual Wolf, pois é possível alcançar um comprimento longo e o desfiado cai muito bem.

Cortes de cabelo em camadas longas desfiadas com franja cortina

Consiste em um corte no qual o segredo está em como as pontas são desfiadas. Especificamente, todas as camadas devem ser muito finas e escalonadas ou diagonais, não retas. São cortadas de forma abrupta com uma tesoura de desfiar ou com uma faca e, desta forma, o peso é eliminado nos fios médios e longos, para criar esse movimento tão próprio e característico.

Cortes de cabelo ondulado longo desarrumado

Se você tem cabelo cacheado e longo, opte por um visual despojado com muitas camadas e levemente desfiado nas pontas.

Corte de cabelo long bob

O corte bob costuma ser associado ao cabelo curto, mas também pode ser adaptado para cabelos longos. O segredo está em pedir um long bob que ultrapasse ligeiramente os ombros.

Cortes de cabelo longo com franja reta

Esse visual é muito favorecedor, pois o franjão rejuvenesce. Para rostos quadrados, o franjão clássico reto é o ideal: encurta as feições e as regula.

Cortes de cabelo longo Hime original

Do Japão chega com força o corte Hime, que consiste em combinar o cabelo longo com uma franja reta e outros dois cachos mais longos. É ideal para quem tem o cabelo muito liso.