Inteligência artificial traduz a língua mais antiga da história e surpreende os filólogos

A Inteligência Artificial (IA) alcançou um feito notável ao conseguir traduzir a língua mais antiga do mundo, de toda a história. Várias áreas da ciência já incorporaram essa tecnologia em suas pesquisas e aplicações, e agora, o seu uso mais recente foi no campo da tradução para decodificar uma antiga escrita.

De acordo com o relatório de Meteored, a IA foi usada para decifrar o acadiano, a língua mais antiga do mundo. Os resultados desta pesquisa foram publicados em um artigo na revista PNAS Nexus.

O acadiano é uma antiga escrita cuneiforme em placas de argila que data de cerca de 5.000 anos, sendo semelhante ao sumério. Este idioma foi usado em várias regiões da antiga Mesopotâmia, considerada o berço da civilização mais antiga conhecida, abrangendo lugares como Acaia, Assíria, Isim, Larsa, Babilônia e Dilmun.

O acadiano, também conhecido como acadiano ou assírio-babilônico, era uma língua semítica falada na antiga Mesopotâmia, particularmente pelos assírios e babilônios. O registro mais antigo conhecido até agora é um fragmento de tábua de argila do século XIV a.C., descoberto por arqueólogos israelenses em Jerusalém.

Durante aquela época, os seres humanos costumavam marcar as tabuinhas de argila com um sistema de escrita em forma de cunha (daí o nome "cuneiforme") desde o ano 2500 a.C. O acadiano foi falado na região entre 3000 a.C. e 100 d.C., depois da língua suméria.

Acadio

Até o presente, milhares de tábuas com registros em acadiano foram preservados em diferentes locais do mundo, mas apenas uma pequena parte destes documentos foi traduzida devido à falta de especialistas qualificados e ao estado fragmentado da maioria dos textos. Isso levou os pesquisadores de Israel a usar a Inteligência Artificial com o objetivo de simplificar e acelerar o processo de tradução.

Como a IA traduziu o acadiano?

Para treinar a IA na tradução de língua, os pesquisadores implementaram a tecnologia para transcrever a escrita cuneiforme acadiana para o alfabeto latino, o que facilitou a leitura e compreensão da língua antiga para qualquer pessoa não familiarizada com essa escrita. Esta transliteração teve uma precisão surpreendente de 97%, o que simplificou muito o processo de tradução.

Outra versão do modelo de IA foi treinada para traduzir diretamente do acadiano para o inglês, obtendo resultados razoáveis ​​e mais ágeis do que aqueles que um humano poderia alcançar, embora ocasionalmente gerasse "alucinações" na forma de sequências de frases em inglês que eram gramaticalmente corretas, mas que não tinham sentido em acadiano.

Inteligencia artificial Getty imágenes (Yuichiro Chino/Getty Images)

Embora o desempenho da IA não seja perfeito nesta tarefa, ela conseguiu se destacar na tradução de textos de até 118 caracteres, como decretos reais e profecias. No entanto, os textos poéticos e literários eram mais propensos a gerar essas "alucinações".

Gai Gutherz, principal autor do estudo e membro da Universidade de Tel Aviv, afirmou: “Traduzir todas essas tábuas pode nos revelar os começos da história, a civilização dessas pessoas, em que elas acreditavam, do que falavam, o que documentavam”.