‘Barbie: saiba como recriar as unhas estilo Barbie de Margot Robbie

Caso não tenha percebido (o que é quase impossível), a onda Barbie invadiu o mundo todo e as redes sociais estão repletas com vídeos, memes e da atores. Então, claro que o assunto de como conseguir um look estilo Barbie virou tendência nos últimos dias.

E, para conseguir esse estilo completo não podemos deixar as unhas de lado. As boas notícias? A manicure de Margot Robbie compartilhou um passo a passo para conseguir as mesmas unhas estilo Barbie que Margit Robbie usou durante a estreia do filme.

Betina Goldstein é a mexicana que ficou encarregada de fazer as unhas de Margot Robbie durante o lançamento do filme da Barbie no México. Betina é a manicure da Chanel, que também se encarrega de fazer a manicure perfeita para outras celebridades como Lily James, Julia Garner e a de Veracruz, Salma Hayek. Então, é claro, ele era a pessoa certa para ajudar Margot a completar seu visual de Barbie.

Betina compartilhou um mini tutorial em sua conta no Instagram mostrando exatamente o que você tem que fazer, e aqui nós te contamos!

Como fazer unhas estilo Barbie como às de Margot Robbie

Coloque um pouco de água em um recipiente e adicione algumas gotas de esmalte em diferentes tonalidades até criar uma espécie de camada, em seguida, use um palito ou pincel para misturá-los e formar figuras.

Feito isso, mergulhe o dedo diretamente na mistura de cores retire e espere secar. Após alguns minutos, retire o excesso ao redor com um pouco de acetona e aplique uma camada de top coat.

Aposte nos tons de cores correspondentes, os pastéis, por exemplo, são uma aposta segura.

Não se esqueça de finalizar com uma camada de extra brilho para selar e proteger suas unhas.

