As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda-feira (17), segundo o tarot

A segunda-feira (17) já chegou e nada melhor do que ficar por dentro do que vem por aí, não é mesmo? E é pensando justamente nisso que trouxemos as revelações das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Atenção, Sagitário, pois as cartas te deixam um conselho para este início de semana: resolva tudo de burocrático que tiver, pois somente assim é que vai destravar a sua vida e conseguir focar naquilo que realmente importa.

Após esta fase, as cartas do tarot indicam uma jornada muito positiva na qual você sentirá como uma forte energia entra em sua vida.

Capricórnio

Esta será uma semana-chave para o seu crescimento profissional, Capricórnio, e você verá como o universo começa a te recompensar por todo o empenho nos últimos tempos.

Por fim, confie em sua intuição antes de tomar qualquer decisão nos próximos dias. Não se mantenha na zona de conforto.

Aquário

Você já levou por muito tempo um relacionamento que sabe que não vai para frente e por mais que possa doer, o tarot reforça que este é o momento de colocar um ponto final e permitir que cada um siga sua vida. Lembre-se que você e seu atual parceiro merecem ser felizes.

Peixes

Hora de começar a se avaliar mais, Peixes, isso se quiser avançar em sua jornada, porque certos comportamentos só têm te prejudicado.

Quando falamos sobre a vida sentimental, é melhor começar a se preparar, pois pode acabar descobrindo coisas do crush que talvez não agradem muito.

