As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (17), segundo o tarot

A segunda-feira (17) já chegou e nada melhor do que ficar por dentro do que vem por aí, não é mesmo? E é pensando justamente nisso que trouxemos as revelações das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Sua energia estará em alta esta semana, Leão, e não apenas você perceberá isso, mas os demais também, então aproveite este momento para se destacar entre os demais e brilhar.

Sobre o campo sentimental, este é o momento ideal para demonstrar mais sua gratidão aos seus entes queridos.

Virgem

Tome cuidado com qualquer tipo de injustiça nos próximos dias, Virgem. Se há algo que está te incomodando em seu companheiro, é preciso sentar e se abrir antes que esta situação se torne uma verdadeira “bola de neve”.

Lembre-se, por fim, que não há nenhum problema em expressar suas emoções, mas você deve ter cuidado para não machucar aqueles que ama.

Libra

Se está em um relacionamento, as cartas do tarot alertam que assim como outros signos, este é o momento ideal para colocar os pingos nos “Is” e solucionar todo e qualquer conflito que possam ter e que nada ajudam no relacionamento. Agora, se está solteiro, é melhor se preparar, pois o amor pode chegar em sua vida e isso vai te surpreender.

Escorpião

Hora de se libertar, Escorpião. O tarot reforça que este é o momento ideal para que você possa se abrir e compartilhar aquilo que sente. Apenas tenha cuidado com a forma com que se expressa, pois embora esteja certo em seu posicionamento, a forma como traz tal situação é também muito importante.

