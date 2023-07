As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda-feira (17), segundo o tarot

A segunda-feira (17) já chegou e nada melhor do que ficar por dentro do que vem por aí, não é mesmo? E é pensando justamente nisso que trouxemos as revelações das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

As cartas te deixam um conselho importante, Áries: tome cuidado esta semana com o ciúmes e se há algo te incomodando é melhor compartilhá-lo com seu parceiro do que estragar o relacionamento.

Além disso, o tarot te convida a ter mais atenção em sua vida, porque tem priorizado o trabalho no lugar de sua vida pessoal.

Touro

Você abre esta semana com uma necessidade intensa de mudança, Touro, que pode se refletir tanto na oportunidade de conhecer pessoas novas como também de inovar em certos aspectos de sua vida. Apenas aproveite esta energia e confie em sua intuição.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal:

Gêmeos

Para Gêmeos, as cartas do tarot deixam um conselho: tome bastante cuidado com qualquer decisão ou documento que for assinar nos próximos dias e lembre-se que você não precisa estar de acordo com tudo.

Quando falamos sobre a vida amorosa, é hora de ser mais sincero e se não está curtindo essa pessoa, este é o momento de colocar um ponto final.

Câncer

Hora de direcionar maior atenção para o seu parceiro, Câncer, e redesenhar quais são as prioridades de sua vida. Além disso, as cartas te convidam a confiar mais em seu potencial, porque isso fará com que você se desenvolva e atinja facilmente seus objetivos.

+ Aproveite a oportunidade e confira mais conteúdos de nosso site: