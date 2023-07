10 perfumes femininos ideais para utilizar no dia-a-dia

Chanel No. 5

Os perfumes importados são o sonho de consumo de muitos homens e mulheres e quando a oportunidade de adquirir esse tipo de fragrância aparece, é comum querer utilizar o aroma sempre que possível.

Contudo, não são todos eles que combinam com mais de uma ocasião. Alguns podem se encaixar mais em eventos noturnos, já outros em dias mais frios, por isso, o mais indicado é escolher aqueles coringa ou indicados para o dia-a-dia.

Se você está afim de conhecer mais sobre esse os perfumes femininos indicados para o uso diário, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber Katynha Santos.

Chance Eau Tendre - Chanel

As notas de topo são Marmelo e Toranja. As notas de coração são Jacinto e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Íris, Cedro da Virgínia e Âmbar.

Pure Poison - Dior

As notas de topo são Jasmim, Laranja, Bergamota e Mandarina Siciliana. As notas de coração são Gardênia e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar Branco, Cedro e Almíscar Branco.

Chanel No 5 L’Eau - Chanel

Aldeídos, Limão, Néroli, Mandarina, Bergamota, Laranja e Lima estão no topo, seguido por Ylang Ylang, Jasmim e Rosa de Maio no corpo e Almíscar Branco, Raíz de Orris, Cedro e Baunilha no fundo.

J’Adore In Joy - Dior

A nota de topo é Sal Marinho. As notas de coração são Jasmim Sambac, Ylang Ylang, Néroli e Tuberosa e a nota de fundo é Pêssego.

Coco Mademoiselle Intense - Chanel

Suas notas são Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão; Rosa, Notas Frutadas e Jasmim e Patchouli, Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Almíscar Branco e Ládano.

