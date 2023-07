4 erros ao usar vestidos que tiram sua elegância aos 40 que você deve parar de cometer

Usar vestidos aos 40 está mais do que permitido, sejam eles minivestidos, longos ou midi, mas é importante que você saiba como os combinar.

E é que cada detalhe que você coloca no seu look ajudará ou prejudicará, e existem alguns erros que você pode cometer e que vão tirar elegância.

Por isso, mostramos aqui quais são esses erros que você nunca deve cometer ao se vestir se tiver 40 anos ou mais, para que os evite o máximo possível.

Erros que você nunca deve cometer aos 40 anos ao usar vestidos, para não perder a elegância

Usar um vestido com tênis sujos.

É um terrível erro usar vestidos, sejam midi, curtos ou maxi, com tênis brancos e sujos, pois te farão parecer pouco elegante e muito comum.

O mais adequado é usar tênis pretos, ou brancos que estejam impecáveis e você vai se ver linda, moderna, jovem e sofisticada.

Usar roupas com estampas exageradas.

Outro terrível erro que você deve evitar ao usar vestidos aos 40 anos é usar peças com um estampado exagerado, ou seja, combinar estampa de animais com listras e desenhos.

O melhor é usar vestidos com tons neutros ou com um único estampado que destaque sua beleza e elegância, e você pode combinar melhor com tênis, saltos ou flats.

Combinar vestidos com botas de cowboy

Botas cowboy são muito elegantes e podem ser combinadas de diferentes maneiras, mas nunca devem ser combinadas com vestidos, pois fará com que você pareça pouco elegante.

Você pode usar botas maxi ou, preferencialmente, botins, mas evite a todo custo usar o seu vestido com botas de cowboy.

Usar vestidos que não sejam do seu tamanho.

É também um erro completo que você use um vestido que não seja do seu tamanho aos 40 anos, seja ele muito apertado ou muito folgado.

A recomendação é usar um que seja certo para o seu tamanho e destaque a sua beleza e figura, para que você possa parecer elegante e perfeita.