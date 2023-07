Você tem 1 minuto para encontrar o bebê dinossauro com a fralda de cocô; apenas pessoas ágeis conseguem

Testes de percepção são atividades produzidas para explorar os seus limites e revelar até que ponto alguém pode chegar, quando se trata de solucionar um desafio. Pensando nisso, preparamos uma atividade especial para você. Extraído do Reddit, por meio do usuário u/snakegore999 no servidor ‘Find the Sniper’, é necessário encontrar o bebê dinossauro com a fralda suja na imagem.

Caso consiga encontrar o elemento dentro de 1 minuto, já pode se considerar um expert na arte do olhar aguçado. Mas não se preocupe se não achar o elemento em poucos segundos, pois o desafio é realmente complicado. Você está preparado? Então observe:

Você tem somente 1 minuto para encontrar o bebê dinossauro com a fralda de cocô; apenas os ágeis conseguem (Reprodução/Reddit)

Caso não tenha encontrado, vamos te dar uma dica bem valiosa que irá facilitar um pouco. Mas ainda assim o desafio continuará difícil, tudo bem? Agora preste atenção dentro do quadro vermelho, pois é lá que nosso elemento em questão se encontra. Tente mais uma vez!

Bom, se mesmo com a dica apresentada você não encontrou o bebê dinossauro com a fralda ‘cheia’, está tudo bem. Talvez com o tempo você desenvolva uma habilidade mais aguçada para localizar elementos escondidos. Caso tenha encontrado o elemento sem consultar a resposta antes, tiramos o chapéu para o sem desempenho! Abaixo você confere o resultado.

Veja a resposta do desafio:

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles.

