Top 5: Esses seriam os melhores perfumes da Natura?

Entre as marcas de perfumes nacionais, Natura sem dúvidas é uma das que mais se destacam. Mas será que é possível escolher as melhores fragrâncias femininas da marca?

Na lista a seguir você confere a lista elaborada pela youtuber Larissa Lemos com os aromas favoritos da Natura que estão em sua coleção. Será que você tem algum deles?

Una Senses

As notas de topo são Cassis e Tangerina. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim e Notas Florais e as notas de fundo são: Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Cedro, Baunilha, Almíscar, Notas Doces, Patchouli, Benjoim e Cashmeran.

Biografia Inspire

No topo apresenta Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa, seguidos por um coração de Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e finalizando com o fundso em Almíscar, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Cashmeran.

Luna Rosé

Pimenta Rosa, Notas Verdes, Bergamota, Limão Siciliano, Notas Aquosas e Mandarina são as notas de topo Rosa, Violeta, Lírio-do-Vale, Peônia e Jasmim estão nas notas de coração e Almíscar, Cashmeran, Vetiver, Cedro, Patchouli da Indonésia, Sândalo e Fava Tonka são as notas de fundo.

Ilía Secreto

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Una Infinito

É composto pelas seguintes notas: Mandarina, Toranja, Bergamota, Lírio-do-Vale e Frésia; Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa e Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

