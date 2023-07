4 ÓTIMOS PERFUMES NACIONAIS lançados em 2023 para você adquirir

O ano acabou de sair da sua primeira metade, mas já é possível escolher os perfumes que se destacaram em 2023, pelo menos até o momento.

As fragrâncias nacionais a seguir, de acordo com Coloral, do canal ‘Macho Moda’ e ‘Homem Cheiroso’, se destacaram e são fortes candidatas às melhores do ano. Concorda com a lista?

Coffe Man Seduction Touch - O Boticário

Sem dúvidas uma das linhas mais famosas e mais vendidas da marca O O Boticário. E para quem achava que, com tantos tipos de Coffe Man disponíveis não tinha como a empresa se reinventar, Touch inverte a lógica, e o aroma de café não é o destaque. Na verdade, para o youtuber, a nota tão pouco aparece. Ideal para homens que gostam de perfumes doces.

Para quem deseja escolher a fragrância, é melhor correr pois ela foi lançada em edição limitada para o dia dos namorados.

As notas de topo são Pimenta e Pistache. As notas de coração são Pimenta, Sálvia e Gengibre e as notas de fundo são Âmbar e Baunilha.

Bad Intention - Eudora

Como o próprio nome explica, essa é uma fragrância intensa, ideal para homens que preferem perfumes adocicados. Invertendo a lógica, sua saída é mais fresca, e a intensidade vêm com o tempo.

Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja estão nas notas de topo, seguidas por Cashmeran, Avelã e Agarwood (Oud) no coração eÂmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol no fundo.

Celebre Agora - O Boticário

Se você procura por uma fragrância mais fresca, Celebre Agora se mostra a mais indicada. Possui notas aromáticas e marinhas, fechando com acordes florais. Mas não são as notas, e sim o preço, que mais chama a atenção, de forma positiva, para esse perfume.

No topo traz Notas Marinhas, Bergamota, Abacaxi, Maçã, Noz-moscada e Cardamomo. No coração possui Lavanda, Gerânio e Violeta e para finalizar as notas fundo são Âmbar, Almíscar, Cumarina e Patchouli.

Homem Elo - Natura

A linha mais famosa da Natura traz na fragrância Elo um aroma limpo, com destaque para a lavanda. É um perfume coringa, que se encaixa de dia, noite ou ainda em temperaturas mais amena.

As notas de topo são Lavanda, Pimenta Preta, Estoraque, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Cardamomo, Pataqueira, Pimenta Rosa, Folha de Cidra e Toranja. As notas de coração são Vetiver, Patchouli, Sândalo, Cedro, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Cipreste e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Almíscar, Benjoim, Musgo e Pralinê.

