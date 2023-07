Veja como o estilo de Kate Middleton mudou desde que ela se tornou princesa em 3 exemplos

Reprodução Kate Middleton participou de evento real com os brincos de safira e diamante da princesa Diana Foto: @coutureandroyals (Instagram)

Kate Middleton sempre teve um estilo impecável e serviu de inspiração para os fãs da realeza. E, desde o falecimento da rainha Elizabeth, em que ela recebeu seu novo título, como princesa de Gales, sendo a primeira mulher a deter esse título desde a falecida princesa Diana, ela resolveu dar uma renovada ainda mais elegante em seu estilo.

Como esperado, Kate lidou com a transição de uma forma leve, inclusive prestando homenagem à falecida sogra, mãe do príncipe William, por meio de suas escolhas de look.

3 formatos de looks que mostram a mudança de estilo de Kate Middleton após se tornar princesa de Gales.

Mais Simbolismo em seus looks

Em seu primeiro evento como princesa de Gales, Middleton usou o casaco Spencer de LK Bennett, sem dúvida uma homenagem ao nome de solteira da falecida princesa Diana. Kate frequentemente faz referência às roupas de sua falecida sogra - como usar azul bebê com bolinhas brancas para o nascimento de seu primeiro filho, assim como Diana, ou na coroação do rei Charles, em que usou brincos de Lady Di.

Mas essa homenagem foi particularmente comovente porque ela estava reconhecendo que Diana era a última pessoa para usar o título de Princesa de Gales. Foi uma forma simbólica de honrar o passado enquanto abraçava o futuro de seu papel na monarquia.

Mais looks usando calças

Kate Middleton tem experimentado calças nos últimos dois anos, mas ela realmente aumentou um pouco nos últimos meses. Enquanto ela costumava usar vestidos nove em cada dez vezes, agora ela usa calças em diversas ocasiões. Essa é uma boa evolução de estilo.

Looks repetidos com mais frequência

Kate Middleton está nos lembrando que ela é a favor de reciclar suas melhores roupas desde que se tornou princesa de Gales. Só neste ano, Kate usou o mesmo vestido azul da Catherine Walker & Co, para a é uma roupa real que ela usou no passeio da igreja de Páscoa em abril e também na segunda coroação do rei Charles, que aconteceu na semana passada, na Escócia. Esse mesmo vestido casaco já havia sido usado por Kate Middleton para o Commonwealth Day Service em março de 2022.

