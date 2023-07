Tarot de sexta-feira (14): as revelações das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Pixabay - komahouse

O fim de semana finalmente chegou e antes de ir aproveitar estes dias, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, deixamos as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Estes serão dias em que você sentirá dificuldades em demonstrar seu ponto de vista no campo profissional, mas não permita que isso afete seu emocional e caráter.

Além disso, este é o momento de planejar bem essa viagem que tanto deseja fazer.

Capricórnio

Embora o campo profissional esteja sempre em alta, estes serão dias em que a vida pessoal exigirá mais de sua atenção. Além disso, as cartas reforçam que é importante cuidar de seu campo financeiro e não sair gastando sem pensar.

Aquário

Aquário, as cartas do tarot te deixam um importante conselho: postergue para a próxima semana e reflita mais sobre esta decisão que deve tomar no campo profissional.

Além disso, esta será uma semana positiva no campo pessoal, algo que dependerá exclusivamente de você.

Peixes

A semana se encerra de maneira bastante tranquila para a pessoa de Peixes, então aproveite os próximos dias para fazer aquilo que gosta e que vai te deixar feliz. Aproveite esta fase para estar com amigos.

