Tarot de sexta-feira (14): as revelações das cartas para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O fim de semana finalmente chegou e antes de ir aproveitar estes dias, queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, deixamos as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hora de cumprir com a sua palavra, seja ela para saldar uma dívida, etc, porque caso contrário, você pode sofrer com o reflexo disso e gerar problemas de confiança com os demais.

Sobre o amor, pode ter importantes surpresas nos próximos dias e se está solteiro, é possível que chegue alguém em sua vida.

Virgem

Para Virgem, as cartas deixam um conselho: não há problema algum em querer se destacar, mas você deve tomar cuidado para que não tenha um comportamento egocêntrico.

Por fim, se está planejando uma viagem de negócios, este é o momento ideal.

Libra

O ponto em alta da pessoa de Libra para estes dias será no campo amoroso, que deve passar por certos conflitos. Tenha paciência, pois com o tempo tudo vai se organizar, mesmo que isso signifique não estar mais com essa pessoa.

Escorpião

Embora sua personalidade tenha traços bastante marcantes, é preciso ter cuidado com a forma como se comunica com os demais nos próximos dias para que não saia prejudicado.

Por fim, quando falamos sobre o campo profissional, as coisas não têm sido fáceis, mas tendem a melhorar nos próximos dias.

