Relacionamento: adote estas 4 práticas e veja sua relação com parceiro se fortalecer

Relacionamento: 4 formas de melhorar a relação com o parceiro

É completamente necessário investir na saúde do relacionamento amoroso, haja vista a expectativa de construir uma vida inteira ao lado da pessoa amada. Ainda que não seja garantia viver com o parceiro para sempre, a dinâmica atual precisa ser saudável até mesmo para evitar traumas e marcas ruins.

Enquanto se está em um compromisso amoroso, é importante prestar atenção aos sinais que indicam frieza. Diversos casais acabam empurrando o relacionamento com a barriga, justamente por terem se acostumado com a rotina. No entanto, não percebem o quão fragilizados estão.

Dado esse contexto, podem ocorrer brigas por coisas bobas, irritações desnecessárias e até mesmo comportamentos abusivos e de controle. Quando o objetivo de estar com alguém por amor vai embora, isso acaba dando espaço para outros tipos de tratativas nada positivas.

“Muitas pessoas assumem que um relacionamento bem-sucedido é algo que acontece por si só. Eles podem ter a ideia de que algumas pessoas ‘simplesmente clicam’ e que quanto mais esforço alguém tem que colocar em seu relacionamento, menos provável é que a parceria funcione. Mas a verdade é que todos os relacionamentos dão trabalho e devemos sempre nos esforçar para sermos melhores parceiros”, explica o psicólogo e pós-doutor Mark Travers ao Psychology Today.

É necessário ter em mente que sempre é possível recomeçar por meio de uma página virada. Se o seu relacionamento ainda faz sentido a você e ao parceiro, corrija imediatamente as ações que promovem o distanciamento e frieza entre os dois.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os quatro caminhos para deixar sua relação ainda mais consistente.

4 hábitos certeiros para deixar sua relação com o parceiro mais forte