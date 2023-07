Os melhores perfumes masculinos NACIONAIS lançados em 2023

Fazer um ranking de melhores perfumes pode não ser uma tarefa tão fácil. Primeiro porque cada pessoa tem um gosto pessoal e segundo que, com tantas fragrâncias boas sendo lançadas quase que diariamente fica difícil fazer uma lista que não seja infinita.

Pensando nisso, o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, resolveu listar os melhores aromas nacionais lançados em 2023 e que são fortes candidatas para concorrer entre as melhores fragrâncias do ano.

Confira!

Zaad Artic - O Boticário

Uma das linhas masculinas de O Boticário que mais se destaca é a Zaad. Assim como o nome propõe, Em Artic a marca opta por uma fragrância gelada, contudo versátil, que foi feita para os dias quentes, mas também pode ser utilizado, em algumas circunstâncias, durante a noite. Segundo o youtuber, seu único problema está na fixação.

As notas de topo são Bergamota, Notas Aquáticas, Toranja e Gelo. As notas de coração são Chá Preto, Cipreste, Elemi e Gerânio e as notas de fundo são Âmbar, Musgo de Carvalho e Cedro.

Pulse Action - Eudora

Saindo do gelo e indo para o frio, Pulse Action possui notas mais quentes, principalmente pelos acordes de especiarias e pimenta preta que se encontram no meio do perfume.

Além dessas notas, o perfume traz no geral Maçã, Cardamomo e Limão em seu topo, Ylang Ylang, além de Especiarias e Pimenta Preta no coração, e Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sândalo no fundo.

Essencial Ato - Natura

Ao lado de ‘Homem’, Essencial é uma das linhas mais conhecidas da Natura. Em Ato a marca traz notas de Priprioca, Laranja, Pataqueira, Pimenta Preta, Notas Aquosas, Bergamota e Cardamomo; Osmanthus, Flor do Pau-Brasil, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

Arbo Intenso - O Boticário

Também de O Boticário, Arbo traz um aroma fougére e amadeirado, por isso se encaixa tanto de dia ou de noite. Sua intensidade está na saída e fixa em torno de seis horas.

No topo traz Maçã Verde, Limão, Abacaxi e Toranja, seguindo o coração em Patchouli, Floresta Laurissilva, Folhas de Cedro, Lavanda e Gerânio e finaliza com fundo em Cedro, Âmbar e Sândalo.

