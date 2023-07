Internauta responsável por pagar conta de amigo toma atitude após se cansar: ‘Disse que eu o envergonhei’

Um internauta resolveu compartilhar seu relato no Reddit, após cansar-se de pagar a conta de seu amigo quando saem em grupo para comer. Embora o valor seja retornado posteriormente, ele classificou a espera como algo “irritante”.

“Eu como regularmente com um grupo de amigos e invariavelmente alguém esquece sua carteira, então nós os cobrimos e eles nos pagam de volta. Nas últimas vezes, paguei pela pessoa que se esqueceu e demorei algumas semanas para receber. Não é grande coisa, mas irritante”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Fragrant_Emu_1119.

Da última vez, ele resolveu agir de um modo diferente: levar o dinheiro contato para o próprio consumo. “Eu sempre consumo a mesma coisa, então sabia quanto seria minha conta”, explicou.

Lição ou constrangimento

Após terminarem a refeição durante a reunião, o internauta revelou ter colocado seu dinheiro na mesa. Sem surpresa, alguém tinha esquecido de trazer sua carteira por mais uma vez. Em seguida, pediram a ele para que pagasse a conta e, posteriormente, o valor seria devolvido.

“Eu disse que também esqueci minha carteira e só tinha dinheiro. Apenas o suficiente para pagar a minha conta. Outra pessoa se ofereceu para pagar, mas deixou claro que queria o dinheiro naquele dia”, contou ele na plataforma.

Segundo o internauta, naquele momento a pessoa que esqueceu o cartão lembrou-se da possibilidade de pagar com o celular.

“Ele se aproximou de mim do lado de fora e disse que eu o envergonhei por fazê-lo parecer mesquinho ou algo assim. Eu disse que não era responsável por pagar sua conta”, finalizou.

“Você não é o banco do seu amigo”, escreveu um internauta na rede, que em seguida compartilhou seu relato como exemplo. “Também estou com meu grupo de amigos há cerca de 15 anos, nenhuma vez ninguém alegou que não trouxe uma maneira de pagar. Se você sair, em algum momento é provável que tenha que pagar alguma coisa. ‘Rotineiramente’ esquecer de trazer o meio de pagamento é realmente falta de consideração e desrespeito com o amigo com quem você saiu. E sim, uma ou duas vezes eu poderia ignorar, mas depois disso me sentiria um pouco desrespeitado.”