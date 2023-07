Estas são as 4 frases que escutou na infância e que afetaram sua personalidade e te deixaram com baixa autoestima Foto ilustrativa - Pexels - Helena Lopes

Quando pensa na sua infância, qual a imagem que vem à sua mente? Embora a resposta varie de acordo com as experiências de vida de cada um, não são incomuns os casos em que pessoas escutaram determinadas frases quando crianças e que as marcam até hoje.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma lista com discursos que possivelmente escutou quando pequeno e que podem ter afetado sua personalidade e que te deixaram com baixa autoestima.

1 - “Quem dera você fosse igual ao seu irmão”

Já falamos em outras oportunidades sobre o quanto comparações podem ser nocivas, principalmente quando há a finalidade de inferiorizar alguém, o que NUNCA deve ocorrer.

Além de sentir que os pais ou responsáveis não o amam, quando escutam “Quem dera você fosse como seu irmão”, isso faz com que a criança se sinta insuficiente e que desenvolva diversas inseguranças.

2 - “Você não faz nada direito”

Essa é uma das frases que mais afeta a autoestima de uma pessoa e que gera um sentimento de incapacidade, mesmo que a pessoa seja a mais qualificada para algo.

É válido recordar que a infância, principalmente, é uma constante fase de aprendizados e erros e frases como a citada anteriormente não devem ser reproduzidas.

3 - “Já estou cansada de você”

Além de ser totalmente negativa, quando um pequeno a escuta, isso faz com que se crie dentro de sua mente a ideia de que é uma carga para aquele que a reproduz.

Consequentemente criando traumas que se verão refletidos no futuro, tal discurso faz com que a criança até mesmo se sinta menos amada e rejeitada.

4 - “Você não sabe fazer outra coisa além de chorar?”

Fechando nossa lista, é importante entender que quando uma criança escuta uma frase do tipo, isso gera dois impactos principais: por muitas das vezes ela passa a reprimir aquilo que está sentido e/ou tem seus sentimentos invalidados ou inferiorizados.

O correto neste caso é sempre entender o porquê a criança está chorando e fazê-la se sentir acolhida.