Cientistas explicam a razão pela qual Mercúrio é tão frio, apesar de ser o planeta mais próximo do Sol

A ordem dos planetas em relação ao Sol, como aprendemos na escola, tem Mercúrio como primeiro na lista. O planeta está em uma área que os astrônomos classificam como não habitável, devido à radiação e temperaturas que podem ser registradas devido ao calor causado pela estrela maciça.

No entanto, as teorias não são tão precisas quando se trata de temperaturas em Mercúrio. O primeiro planeta em relação ao Sol é frio. O fenômeno tem uma explicação que os cientistas detalham em relatórios, depois de décadas de observações sobre este, que é um dos oito mundos do sistema planetário que habitamos.

Primeiro, como explicado pelo Dr. Alejandro Farah Simón, membro do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e do Programa Espacial Universitário (PEU), em uma palestra com o National Geographic, Mercúrio registra uma clara ausência de atmosfera.

Isso significa que sem uma camada atmosférica, não há efeito estufa para reter o calor do Sol na superfície do planeta. Isso é somado a uma rotação muito lenta em comparação com sua órbita ao redor do Sol.

Explica que Mercúrio completa três rotações em torno do seu eixo por cada duas órbitas em torno do Sol. Esta relação resulta em dias extremamente quentes na face exposta ao Sol, mas as noites são extremamente frias, uma vez que a falta de rotação prolonga a exposição à noite fria do espaço.

E como se não bastasse, a superfície deste planeta é composta principalmente por rochas e minerais altamente reflexivos, o que significa que grande parte da radiação solar que é recebida é refletida. Isso contribui para manter as temperaturas relativamente baixas em comparação com a proximidade ao Sol.

Noite fria, mas quente durante o dia

Embora este fenômeno permita que as temperaturas neste planeta cheguem a -173 °C durante a noite, durante o dia elas alcançam picos de 427 °C nas áreas mais expostas ao Sol.

O que o torna, em média, distante de ser o planeta mais frio. Embora, apesar de sua proximidade com o Sol, não seja o mais quente, o que já é uma loucura para a lógica da formação dos sistemas solares.