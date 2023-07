Cientistas confirmaram uma teoria que tinha desolado Albert Einstein: como eles conseguiram?

Albert Einstein foi um dos grandes gênios da história da ciência: sua Teoria da Relatividade revolucionou a nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. No entanto, havia detalhes que o chocavam, e que agora são confirmados por pesquisadores.

Definitivamente, Einstein estava certo. Mas em quê?

Como parte da Teoria da Relatividade, Albert Einstein apontava que teríamos que observar o universo antigo e distante funcionando a um ritmo significativamente mais lento do que o atual.

Usando relógios de quásares, um grupo de pesquisadores da Austrália e Nova Zelândia confirmou: no universo primitivo, o tempo corria cinco vezes mais lentamente.

Explosão do Universo

Quasares são buracos negros supermaciços no centro das primeiras galáxias; os relógios quasares são objetos astronômicos usados para medir o tempo no universo. São os objetos mais distantes que podem ser observados no universo, e sua luz leva milhões de anos para chegar até nós.

O astrofísico Geraint Lewis (Universidade de Sydney, Austrália) e o estatístico Brendon Brewer (Universidade de Auckland, Nova Zelândia) realizaram as pesquisas com base nas flutuações dos quasares.

Os resultados das investigações sobre a teoria de Albert Einstein

Olhando para trás a uma época em que o universo tinha pouco mais de mil milhões de anos, vemos que o tempo parece fluir cinco vezes mais lento”, disse Lewis em um comunicado. “Se você estivesse lá, neste jovem universo, um segundo pareceria um segundo; mas, da nossa posição, mais de 12 mil milhões de anos no futuro, esse tempo primitivo parece se retardar”.

Os cientistas usaram dados observados de quase 200 quasares para analisar a dilatação do tempo. Ao observar os quasares, o horizonte de tempo recuou a apenas uma décima parte da idade do Universo, o que confirma que este parece acelerar à medida que envelhece.

O professor Lewis destaca: "Graças a Einstein, sabemos que o tempo e o espaço estão entrelaçados e, desde o amanhecer dos tempos na singularidade do Big Bang, o Universo tem se expandido. Esta expansão do espaço significa que nossas observações do Universo primitivo deveriam parecer muito mais lentas do que o tempo atual".

Os resultados das investigações de Lewis e Brewer podem ser encontrados na revista Nature Astronomy. O trabalho é intitulado Detecção da dilatação temporal cosmológica de quasares de alto desvio para o vermelho.