Carolina Herrera e os looks que nenhuma mulher deve ter para não parecer “ridícula”, “entediante” e “sem classe” ( Alberto E. Rodriguez/Foto: Getty Images)

Uma das vozes mais reconhecidas para falar sobre moda é Carolina Herrera. A famosa estilista venezuelana é considerada a “Dama da Elegância” e muitas de suas regras e conselhos são seguidos por muitas mulheres, impondo tendências por décadas.

No entanto, às vezes ela causa debates nas redes sociais com algumas de suas reflexões, pois acredita que “nada envelhece uma mulher mais do que fingir que ainda é jovem”.

Nesse sentido, em algumas entrevistas, ela se aprofundou sobre esse tema, onde acredita que mulheres com mais de 40 anos devem mudar alguns aspectos de sua imagem para “envelhecer com graça”.

Três regras da Carolina Herrera para o visual das mulheres

O cabelo longo em mulheres

"Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar parecer uma idade que não tem, ou ela parecerá ridícula. Eu vejo muitas mulheres na rua e por trás elas parecem muito bem com seu cabelo longo e saias curtas. Mas quando elas se viram, ahhhh, elas são velhas!"

O preto durante o dia

“À medida que as mulheres envelhecem, elas se vestem de preto de forma segura. Mas durante o dia, o preto é muito exaustivo. Se torna como um uniforme. Todos vestem preto e isso é chato. Não me importo com o preto à noite, um vestido preto é fantástico, mas durante o dia, gosto de usar algo de cor. É muito mais favorecedor.”

Os sapatos que não devem ser usados

“Eu não ando de tênis, mas sim de sapatos sem salto. Acho estranho, é como aquelas pessoas que se vestem para ir à academia e, depois, simplesmente saem assim. Ficam horríveis! Tudo tem o seu momento.”