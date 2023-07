As 5 principais ameaças cibernéticas na era da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial tem se posicionado como uma das tendências tecnológicas mais revolucionárias da história. A possibilidade de computadores desenvolverem tarefas que antes eram realizadas por recursos humanos, representa uma valiosa oportunidade para que muitas empresas otimizem seu desempenho, destinando seu pessoal a funções-chave.

Seguindo esta ideia, um estudo da Câmara Norte-Americana de Comércio revela que 77% das organizações acreditam que a Inteligência Artificial terá um enorme impacto na produtividade de sua indústria.

Como você pode aproveitar essa tecnologia para potenciar seus sistemas de cibersegurança, ela também gera novos desafios nesta área, considerando que os criminosos de computador estão se apoiando na IA para desenvolver ameaças cibernéticas avançadas, que podem afetar as empresas.

A seguir, você pode conhecer as principais ameaças de cibersegurança nesta era de Inteligência Artificial:

1. Ataques de engenharia social

Através de técnicas de manipulação e persuasão, essa prática procura tirar proveito da vulnerabilidade humana com o objetivo de obter informações de valor ou influenciar as ações das vítimas.

Alguns exemplos de ataques de engenharia social estão ligados ao Phishing. É importante saber que, durante 2023, foram detectados entre 18.000 e 20.000 e-mails de malwares por semana.

2. Malware e Ransomware

O malware continua sendo uma das principais ameaças para as empresas. Nesse sentido, atualmente muitos cibercriminosos desenvolvem malwares associados a ferramentas de Inteligência Artificial como ChatGPT.

Da mesma forma, o ransomware é outro tipo de ataque em que os hackers conseguem bloquear o acesso aos seus arquivos e programas, extorquindo a empresa para liberar as informações.

3. Ataques contra sistemas de Inteligência Artificial

Cada vez mais organizações apostam na inclusão de ferramentas de Inteligência Artificial em suas operações para aumentar sua performance, de fato, estima-se que 70% das empresas no país já integraram em seus processos soluções baseadas nesta tecnologia.

Considerando isso, muitos criminosos cibernéticos planejam e executam ataques contra os sistemas de Inteligência Artificial das empresas com o objetivo de causar sérios danos em seu funcionamento.

4. Roubo de dados e violação da privacidade

Os dados ganham cada vez mais relevância entre as empresas para otimizar suas ações e estratégias. Como exemplo, estudos indicam que 8 em cada 10 pequenas e médias empresas declaram tomar decisões baseadas em dados.

Portanto, os criminosos cibernéticos procuram violar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados pelas organizações, colocando em grave risco sua continuidade operacional.

5. Cibersegurança, o risco do ataque deepfake

Finalmente, um ataque cibernético que tem relação direta com a Inteligência Artificial é o deepfake, prática baseada em IA que consiste em criar conteúdo audiovisual de alta qualidade como imagens, áudios e vídeos, com o objetivo de enganar as pessoas.

Deste modo, o material pode ser usado, por exemplo, para cometer fraudes ao suplantar a identidade de uma pessoa imitando sua voz e até mesmo sua aparência para danificar sua imagem e a usar para violar empresas.

Agora que você já conhece as principais ameaças cibernéticas da era da IA, lembre-se de que é extremamente importante reforçar os seus sistemas de cibersegurança para combater esses perigos e garantir o melhor desempenho do seu negócio.