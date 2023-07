A NASA apresenta o rover VIPER para uma missão importante: explorar a escuridão da Lua e o gelo do seu polo sul

A NASA apresentou seu último rover, VIPER, destinado a explorar o polo sul da Lua, uma região na qual prevalece a escuridão permanente e onde há grandes quantidades de gelo.

Como explica Computer Hoy, esta missão representa um dos desafios mais perigosos que a agência espacial já enfrentou, por isso estão sendo realizados rigorosos ensaios para garantir o seu sucesso.

Em 2024, o rover VIPER aterrissará no Polo Sul Lunar, um terreno repleto de crateras e mergulhado na eterna escuridão. Sem deixar passar nada, esta missão tem como objetivo principal procurar e analisar a água congelada, vital para o estabelecimento de uma futura colônia lunar.

A diferença das missões na Lua e Marte, que geralmente optam por terrenos planos e seguros para os rovers, o VIPER se aventurará na cratera Nobile, uma região bombardeada por meteoritos e caracterizada por sua topografia irregular. Além disso, esta cratera apresenta áreas que não foram atingidas pela luz durante milhões de anos, o que adiciona um desafio a mais.

O design único do VIPER

Dada a complexidade do terreno, o rover foi projetado de forma única. Ao contrário de suas outras versões usadas em Marte, como o Perseverance, que tem o tamanho de uma van, o VIPER será mais compacto, semelhante a um carrinho de golfe, com uma altura baixa e um centro de gravidade para evitar tombos nas íngremes encostas da cratera Nobile. Além disso, ao contrário dos rovers marcianos que têm seis rodas, o VIPER contará com apenas quatro.

Viper

Outra característica destacada desta missão é o sistema de aterrissagem. Enquanto os rovers anteriores foram implantados por paraquedas ou lançados no ar a partir de uma cápsula de aterrissagem, o VIPER usará um método mais clássico: uma rampa.

A cápsula que transporta o rover irá aterrissar diretamente na Lua e abrirá uma rampa para que o rover possa descer de forma segura. Os testes atuais estão focados precisamente neste aspecto, simulando a descida pela rampa.