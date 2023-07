A Agência Espacial Europeia encontrou o maior espelho do universo

A Agência Espacial Europeia (ESA) conseguiu encontrar um exoplaneta impressionante que eles qualificam como o maior espelho do universo até agora. Trata-se de um mundo que orbita sua estrela maciça em menos de um dia e está a cerca de 260 anos-luz da Terra.

Por que este planeta é o maior espelho do universo? Uma publicação da Europa Press destaca o relatório dos cientistas sobre este planeta, que destaca em primeiro lugar sua proximidade com o Sol.

O planeta está coberto por uma impressionante camada de nuvens de metal, que fazem com que reflita 80% da luz que recebe da sua estrela maciça.

Para termos uma ideia, o objeto mais brilhante em nosso céu, além do Sol, é Vênus, que, devido à sua composição (em parte) gasosa, reflete 75% da luz do astro rei; a Terra apenas 30%.

O Planeta foi nomeado cientificamente como LTT9779 b. Foi descoberto graças à missão Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA, juntamente com instrumentos do HARPS de ESO no Chile.

Tem tamanho similar ao de Netuno e suas nuvens especificamente são feitas de sílica, o mesmo material do qual a areia e o vidro são feitos, misturado com metais como o titânio.

"Imagine um mundo em chamas, perto de sua estrela, com pesadas nuvens de metais flutuando lá em cima, chovendo gotas de titânio", explica o cientista James Jenkins, da Universidade Diego Portales e CATA (Santiago, Chile).

Foi realmente um quebra-cabeça até percebermos que deveríamos pensar na formação destas nuvens da mesma maneira que a condensação que se forma no banheiro após um banho quente", diz Vivien Parmentier, pesquisadora do Observatório de Côte d'Azur (França) e coautora desta pesquisa.

Para embaçar um banheiro, você pode esfriar o ar até que a água se condense em vapor, ou pode deixar a água quente correr até que nuvens se formem porque o ar está tão saturado de vapor que simplesmente não pode conter mais. Da mesma forma, LTT9779 b pode formar nuvens metálicas mesmo estando tão quente porque a atmosfera está super saturada com silicato e vapores metálicos”, acrescentou.

E termina, surpresa, destacando que este é um “planeta que não deveria existir”. Agora, os observatórios estelares se concentrarão nesta região, esperando que as nuvens de metal se dissipem e vejam o que há na sua superfície.