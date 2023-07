5 perfumes masculinos de personalidade forte e estilo rock n’ roll

Ao menos no Brasil, hoje (13 de julho) é comemorado o Dia Mundial do Rock. E para você que se declara um roqueiro raiz, provavelmente seu estilo condiz com sua personalidade, não é mesmo?

Mas além da roupa, do tênis e do cabelo, é possível demonstrar seu amor por esse estilo musical também no aroma. Quer saber como?

Confira a seguir a lista elaborada pelo youtuber João Barbosa, do canal ‘Cheiro Novo’ com os 5 perfumes masculinos mais ‘rock n’ roll’.

Toy Boy

No topo o perfume leva Pimenta Rosa, Pera, Noz-moscada indonésia, Elemi e Bergamota. Já no coração apresenta Rosa, Cravo-da-Índia, Magnólia e Linho e finaliza com o fundo em Cashmeran, Vetiver do Haiti, Sylkolide, Sândalo e Âmbar.

Interlude Black Iris - Amouage

As notas de topo são Folha de Violeta, Alecrim e Bergamota. As notas de coração são Raíz de Orris, Olíbano, Mirra, Ládano, Âmbar e Baunilha e as notas de fundo são Couro, Agarwood (Oud), Sândalo, Patchouli e Cedro.

Ombré Leather (2018) - Tom Ford

Cardamomo é a mora de topo. Couro e Jasmim Sambac são as notas de coração, completadas com Âmbar, Musgo e Patchouli no fundo.

Sauvage Elixir - Dior

As notas de topo que compõem essa fragrância são Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja; Lavanda e Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.

CH Men Prive - Carolina Herrera

As notas de topo são Whiskey, Toranja e Pomelo. As notas de coração são Cardamomo, Lavanda, Sálvia e Tomilho Vermelho e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka, Benjoim e Notas Amadeiradas.

