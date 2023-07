5 formas diferentes de usar camisa branca: por que é o básico que não pode faltar?

Looks com camisa branca Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

A camisa branca é sinônimo de elegância e sofisticação, não é à toa que é o complemento predileto do estilo old money que Sofia Richie se tornou embaixadora, mostrando que uma peça tão simples, como este básico do guarda-roupa, pode se tornar nosso melhor aliado.

Numa estação como o verão, onde o calor é o protagonista, os looks frescos estão na ordem do dia, mas se você quiser apostar em algo diferente, mas que ainda a mantenha fresca, uma camisa branca é a opção ideal, o básico do guarda-roupa, tão versátil que pode acompanhar você de um evento formal, até uma tarde passeando pelas ruas da cidade.

Embora possa ser uma peça que toca apenas o estilo formal, sua característica camaleônica, adiciona sofisticação e frescura, mantendo seu look na tendência de forma atemporal. Por essa razão, este tipo de peça sempre é uma boa ideia.

5 formas corretas de usar a camisa branca

Com shorts de alfaiataria

Uma camisa oversized branca com shorts de alfaiataria é uma boa ideia se o que você deseja é parecer formal sem a necessidade de calças retas ou blazers quentes, combine esta peça com sapatos de salto, sandálias ou plataformas.

Combinado com um corselete

O corselete é a tendência que tomou conta neste último ano e, embora possa parecer surpreendente, usar com camisa branca também é possível. Que tal combinar com um look tipo vestido? Basta adicionar um corselete por cima, isso irá destacar a sua figura e deixar você muito na moda.

Camisas Brancas Foto: Pinterest (Foto: Pinterest)

Como combinar uma camisa branca com a tendência Barbiecore?

A moda Barbie está em todos os lugares e o melhor de tudo é que você pode adicionar um toque da tendência Barbiecore sem se vestir completamente de rosa, apenas com os elementos necessários, neste caso, um top rosa por cima, que mistura essa tonalidade com jeans e acessórios dourados.

Camisa branca e leggings: a dupla mais elegante?

Fazer o contraste de camisa branca com peças pretas é sempre uma boa ideia, mas o melhor de tudo é quando você não compromete seu conforto com o estilo. Combine com leggings pretos e tênis brancos.

Camisa branca e jeans

Nunca se deve subestimar uma camisa branca e jeans como uma aposta segura, dê um up ao seu look acompanhando este conjunto com um bom cinto e sandálias de salto, e se lembre de adicionar um toque contrastando com peças pretas nos acessórios.

O que o branco significa na roupa?

O tom branco geralmente é associado à pureza, energia positiva e limpeza que se relaciona diretamente com a riqueza, pois nos tempos antigos, este tom era relacionado com um alto poder aquisitivo, pois eram as pessoas de classe alta as únicas que podiam manter este tom na roupa.