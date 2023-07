Tarot de quinta-feira (13): as mensagens e conselhos das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Freepik - @blasco5

A semana está quase indo embora e você não pode perder a oportunidade de conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, busque-o a seguir e veja as mensagens para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

É possível que se sinta mais positivo e otimista nesta quinta-feira (13) e deve aproveitar esta energia para avançar em diversos pontos de sua vida. Se possível, aproveite o momento para fazer uma viagem e se conectar mais com amigos.

Capricórnio

A oportunidade e prosperidade profissional se aproximam de sua vida, Capricórnio, mas é preciso também que se entregue para atingir o sucesso que tanto deseja. Portanto, as cartas do tarot ressaltam que este é o momento de começar a desenhar suas metas a longo prazo.

Aquário

É possível que tenha a oportunidade de ajudar uma pessoa nesta quinta-feira (13), Aquário, e este é o momento em que você deve demonstrar sua empatia, não esperando que o universo te recompense, mas simplesmente porque pode fazê-lo. Em linhas gerais, saiba que esta ação só irá te fazer bem, além de auxiliar o próximo, é claro.

Peixes

Não tenha medo de ser vulnerável, Peixes! O dia de hoje será uma ótima oportunidade para que possa expressar seus sentimentos guardados. Além disso, o tarot alerta que este é o momento ideal para se conectar com aqueles que ama e fortalecer os laços com as pessoas que realmente importam.

