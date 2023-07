Tarot de quinta-feira (13): as mensagens e conselhos das cartas para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

A semana está quase indo embora e você não pode perder a oportunidade de conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, busque-o a seguir e veja as mensagens para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Sua quinta-feira (13) será inundada por muita energia, Leão, o que te possibilita não apenas desenhar como também desenvolver suas metas para o futuro. Mas, como nem tudo na vida é fácil, você pode se deparar com alguns desafios, no entanto não deve desistir no primeiro obstáculo.

Virgem

Este é o momento em que deve se conectar mais com suas emoções e com aqueles que ama, Virgem. Por sua vez, as cartas do tarot alertam ainda que este é momento ideal para se abrir e tirar aquilo que vem guardando há tempos, pois isso vai fazer com que se sinta mais leve.

Libra

É possível que se sinta bastante inspirado nesta quinta-feira (13), Libra, e a questão é o que você faz com isso. Assim sendo, as cartas do tarot te aconselham a expressar ao máximo sua criatividade e não ter medo de demonstrar a sua individualidade.

Escorpião

Hora de focar em seu crescimento pessoal e espiritual, Escorpião, e para isso você deve dedicar um tempo especial para refletir sobre qual lugar está e em qual deseja chegar.

Por fim, o tarot reforça para que não se preocupe, pois com paciência você encontrará o equilíbrio e a paz interior que tanto almeja.

