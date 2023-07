Tarot de quinta-feira (13): as mensagens e conselhos das cartas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Foto ilustrativa - Pixabay - valentin_mtnezc

A semana está quase indo embora e você não pode perder a oportunidade de conferir as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Então, sem mais delongas, busque-o a seguir e veja as mensagens para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

É hora de focar mais no campo profissional, Áries, porque as cartas do tarot alertam que grandes oportunidades se aproximam de sua vida e depende também de você para que tenha sucesso.

Touro

Hoje (13) será um dia em que estará mais conectado com as suas emoções, então será preciso que siga suas intuições para que possa ultrapassar qualquer desafio que se apresente em sua vida. Por fim, confie mais em si e tome decisões baseado no que seu coração sente.

Gêmeos

Você sentirá como a comunicação será mais efetiva nesta quinta-feira (13), Gêmeos, o que pode ser uma excelente oportunidade não apenas para se destacar no campo profissional como também melhorar suas relações interpessoais.

Câncer

Assim como possivelmente já sente, hoje (13) será o dia no qual deve focar em cuidar mais de si. É hora de se atentar à sua saúde tanto física quanto emocional e fazer aquilo que realmente gosta.

