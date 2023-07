Relacionamento: 4 C’s da intimidade que podem melhorar a dinâmica com o parceiro

Relações amorosas apresentam diversos estágios, haja vista a marcante diferença entre os parceiros. No entanto, caso a dupla não saiba como agir em momentos de caos, o relacionamento pode acabar em um cenário catastrófico, em decorrência da falta de maturidade e solidez.

Existem alguns pilares que sustentam um relacionamento sólido e saudável, pois é necessário aprender a lidar com os momentos de fragilidade enquanto casal. Uma das ferramentas completamente necessárias para o sustento de uma boa e prazerosa convivência está relacionada à intimidade.

Ter intimidade com a pessoa que você ama e deseja pode evitar tantos tipos de conflitos, além de impulsionar a conexão dentro da relação amorosa. Sendo assim, os envolvidos podem experienciar um relacionamento próspero e repleto de bases firmes.

4 C’s da intimidade que podem melhorar a dinâmica com o parceiro

Para o portal Psychology Today, a especialista Susan Krauss Whitbourne elucidou quatro ferramentas presentes na intimidade, a fim de promover um relacionamento ainda mais consistente a quem decide colocar em prática.

“A capacidade de experimentar a intimidade é fundamental para poder colher os efeitos benéficos de relacionamentos próximos. Claramente, a satisfação no relacionamento é uma função da qualidade das interações de duas pessoas umas com as outras. No entanto, mesmo antes de uma relação começar, o que a irá desencadear numa direção favorável ou desfavorável são os pontos fortes e fracos que os parceiros individuais trazem para a mesa”, explica a especialista.

Leia mais:

Abaixo você confere as quatro ferramentas: