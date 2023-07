Os signos que tendem a amar as pessoas que eles queriam ser

Alguns signos podem se apaixonar por aquelas pessoas que demonstram características que eles gostariam de possuir.

Confira quais são e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano está sempre aberto a aprender, inclusive de quem ama. Ele se conectará mais com as pessoas que são especiais e demonstram gestos, posicionamentos e características únicas ou difíceis de encontrar. Logo, ele se deixará conectar e absorver aquilo que admira no outro.

Câncer

O canceriano é muito observador com tudo o que é externo e interno, especialmente com as pessoas que amam e que se relacionam. Por isso, ele tende a sentir apreço verdadeiro por quem tem qualidades que ele gostaria de ter e admira, seja na personalidade ou na forma em que encara as emoções.

Libra

O libriano é uma pessoa que se movimenta com gente que pode ser muito diferente dele, mas ele se apaixona de verdade por aqueles que são o que eles desejariam ser esteticamente ou na forma como essa pessoa se apresenta ao mundo. Ele pode estar muito feliz com quem é, mas os sentimentos se aprofundam muito mais quando existe esse tipo de admiração.

Escorpião

O escorpiano é um dos maiores admiradores quando ama. Esse signo se envolve muito mais quando quem ama demonstra ser único pelo que sente, mostra e é. Ele deseja ainda mais ter uma conexão quando o outro o inquieta e instiga sua curiosidade, para assim descobrir algo que o surpreende e até inveja de certa forma.

