Especialistas alertam que a sétima extinção da Terra já começou: o que é este fenômeno assustador?

É possível que a grande preocupação de encontrar um mundo habitável fora do nosso Sistema Solar seja porque os cientistas já conhecem o destino da Terra. Especialistas em diferentes áreas de pesquisa dizem que a sétima extinção do nosso mundo já começou e, dificilmente, a situação poderá ser revertida.

Mas o que é a sétima extinção na Terra? Se trata de um fenômeno que ocorre no planeta em que vivemos e se caracteriza por uma taxa acelerada de desaparecimento de espécies em todo o mundo. É chamada assim porque se considera que é a sétima grande extinção em massa na história do planeta.

As extinções massivas anteriores foram eventos catastróficos que resultaram no desaparecimento completo de inúmeras espécies em períodos relativamente curtos de tempo. A mais conhecida é a extinção dos dinossauros no final do período Cretáceo, aproximadamente há 65 milhões de anos.

O que está acontecendo com a atual extinção? De acordo com o que os pesquisadores explicam, a principal responsável pelo perigo atual de extinção é a atividade humana, incluindo a perda e degradação de habitats, desmatamento, contaminação, caça e pesca excessivas, introdução de espécies invasoras e mudanças climáticas. Estes fatores estão causando uma significativa diminuição da biodiversidade em todo o mundo.

A gravidade da sétima extinção é alarmante pela sua rapidez e alcance geográfico. Estima-se que as taxas de extinção atuais são entre 100 e 1.000 vezes mais altas do que o normal.

Contaminação Não, essa não é uma imagem gerada pela Inteligência Artificial. É a foto de uma chaminé industrial em Pleasant Prairie, Wisconsin.

É possível reverter a sétima extinção em massa?

Os especialistas vêem isso como um “desafio extremamente difícil”. No entanto, enfatizam que ainda podemos tomar medidas para diminuir os efeitos e proteger a biodiversidade restante.

A conservação de habitats naturais é uma estratégia fundamental. A criação e gestão de áreas protegidas, tanto terrestres como marinhas, pode ajudar a preservar a diversidade biológica e oferecer refúgio para espécies ameaçadas. Também é essencial abordar as causas subjacentes à perda de biodiversidade, como o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas.

Os cientistas também estão investigando e desenvolvendo técnicas para a conservação de espécies em perigo de extinção, como criação em cativeiro, reintrodução em habitats naturais e proteção de espécies-chave para o funcionamento dos ecossistemas.