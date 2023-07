Encontrar exoplanetas com água será mais fácil graças a uma incrível descoberta científica

A busca por um mundo habitável como o nosso, fora do nosso Sistema Solar, não vai cessar para os cientistas. O universo é vasto e milhões de estrelas têm planetas, em muitos casos rochosos, que poderiam abrigar o desenvolvimento da vida tal como a conhecemos.

O achado de exoplanetas não é algo tão antigo para a astronomia. Na verdade, foi em 1995 que o primeiro foi detectado. E, embora tenham passado apenas 28 anos, muito foi feito em termos de investigação neste tipo de assunto.

Um descobrimento recente oferece uma ferramenta para que a pesquisa de exoplanetas suba um importante degrau. Encontrar planetas com água será mais fácil agora. É o que dizem os autores do estudo, destacando que talvez em muitos dos planetas detectados já havia água e sem este novo dado tinham ignorado este importante elemento.

De acordo com um relatório da Europa Press, o achado foi feito por uma equipe científica liderada pelo Dr. Lujendra Ojha, da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos.

Qual é a ideia geral deste cientista? Mesmo quando não houver elementos químicos nas atmosferas dos planetas que indiquem a presença de água, não se deve descartar a possibilidade de existência deste líquido vital abaixo da sua superfície.

"Sabemos que a presença de água líquida é essencial para a vida. Nosso trabalho mostra que essa água pode ser encontrada em lugares que não tínhamos considerado. Isso aumenta consideravelmente as possibilidades de encontrar ambientes onde, teoricamente, a vida poderia se desenvolver", disse o especialista em um congresso de geoquímica realizado em Lyon, França.

Os cientistas argumentam que, embora a superfície esteja congelada, os processos gravitacionais, que andam juntos com as radiações das suas grandes estrelas, poderiam gerar a temperatura suficiente para derreter o gelo subterrâneo e provocar a presença de amplos mares ou rios nas profundezas de extensos blocos glaciais.

Na sua explicação, o Dr. Ojha diz que isso já acontece na Terra, com água líquida abaixo de zonas polares no Canadá, para citar um dos vários exemplos.

Outro dos exemplos que aparecem na explicação do especialista é o que acontece com planetas gelados como as luas de Saturno e Júpiter: este par de gigantes gasosos tem uma influência de tamanha magnitude sobre Encélado, Europa (o satélite natural) ou Ío, que se teoriza que eles têm água líquida em seu interior.

Então, a equipe científica desenvolveu um novo modelo que “se as condições forem adequadas, poderia encontrar um planeta com água por estrela. Portanto, as chances de encontrar água líquida são 100 vezes maiores do que pensávamos. Na Via Láctea há cerca de 100 bilhões de estrelas. Isso representa uma boa chance para o início da vida em outro lugar do universo”.